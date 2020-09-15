В России вслед за сигаретами поднимут цены на бензин и алкоголь

Сигареты могут подорожать еще сильнее Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

После повышения акциза на сигареты стоит ожидать подорожания алкоголя и топлива.Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

«У нас подакцизных товаров не так много. Это топливо, алкоголь и сигареты. Это все из существенного. Нас ждет плановое повышение акциза на топливо, независящее от определенных обстоятельств», — сказал экономист. Также есть задел на повышения цен на алкоголь. По его мнению, большую прибыль от этого не получить, так как производить алкогольные напитки самостоятельно не запрещено законом.

Калугин подчеркнул, что много денег государству повышение акциза на сигареты не принесет, так как этот налог не является бюджетообразующим. Полученные средства не спасут страну от кризиса, поскольку в лучшем случае они исчисляются десятками миллиардов, а пробел в бюджете размером в 4 трлн рублей, заметил эксперт.

Также повышение стоимость табачных изделий поддержит рынок контрабандных сигарет, который и так широко функционирует в России, считает Калугин. Он отметил, что дальнейшее подорожание будет компенсироваться нелегально ввозимыми табачными изделиями, например, через Казахстан. По его словам, на границе с Белоруссией и Украиной практически 40% сигарет — контрабанда. Аналитик заявил, что повышение акциза на 20% не слишком большое, а это значит, что будет желание повысить его еще.

В 2021 году акцизы на сигареты повысят сразу на 20%, это приведет к повышению их конечной цены. В Минфине сообщили, что эта мера позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за кризиса и коронавируса. Средняя стоимость пачки сигарет в случае предлагаемого повышения акциза в 2021 году может вырасти до 140 рублей, передает агентство Nation News.