15 сентября 2020

В России могут резко подорожать сигареты

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Акцизы поднимут сразу на 20% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В 2021 году акцизы на сигареты повысят сразу на 20%, это приведет к повышению их конечной цены. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс подготовил Минфин.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — цитирует представителя Минфина РБК.

Он отметил, что в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно, с учетом уровня прогнозируемой инфляции. Директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International Василий Груздев считает, что повышение акциза непременно приведет к росту цен. По его мнению, средневзвешенная стоимость пачки сигарет достигнет 140 рублей. Руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco Олег Барвин предположил, что стоимость пачки сигарет поднимется на 20 рублей.

Ранее сообщалось, что курильщиков в России лишат ароматизированных сигарет. Производителям табачной продукции запретят использовать пищевые добавки. Таким образом минздрав планирует сократить число курящих россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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