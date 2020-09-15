Челябинская область вышла на рекорд по заражениям COVID

Заболевшие поступают в инфекционные отделения ежедневно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области к утру 16 сентября зафиксировано 79 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 77, а на выходных зафиксировали 78 заражений) сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Фактически сегодня регион обновил трехмесячный рекорд по числу заболевших.

Среди заразившихся семь школьников. Общее число заболевших учащихся достигло 27, на карантин закрыт один класс.

«С начала пандемии произошло 15 611 случаев заражения, сейчас болеют 2 893 южноуральца. Умерли четыре человека в возрасте от 53 до 88 лет. Для 53-летней женщины и л80-летней пациенток COVID-19 стал неспоредственой причиной смерти», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 45 человек, с начала пандемии — 12 243 жителя региона.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, но большую часть ограничений уже отменил губернатор Алексей Текслер. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.