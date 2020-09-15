Десятки новых улиц появились в Кургане

В Кургане появилось более 20 новых улиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане, в микрорайоне Зайково и в поселке Левашово, появились новые улицы. Об этом на своем сайте 16 сентября сообщили представители городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений.

«В городе Кургане на территориях индивидуальной жилой застройки появились новые элементы улично-дорожной сети (улицы)», — рассказали в департаменте. В городе появилось 26 улиц и переулков.

Больше всего новых улиц появилось в микрорайоне Зайково. Теперь там есть улицы Альменевская, Каргапольская, Катайская, Кетовская, Мокроусовская, Областная, Петуховская, Притобольная, Частоозерская, Шатровская, Щучанская, Шумихинская. Помимо них в Зайково появились переулки Белозерский, Варгашинский, Далматовский, Звериноголовский, Куртамышский, Лебяжьевский, Макушинский, Половинский и Целинный. В поселке Левашово теперь есть улицы Курортная, Капитанская, Круизная, Причальная, Туристическая.

Также в этом году в Кургане получили названия несколько скверов. Теперь в городе есть скверы «Аптекарский», «Гагаринский», «Юбилейный», «Яблоневый», «Библиотечный», «Гоголевский», «Пушкинский».