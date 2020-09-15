Форум в Екатеринбурге, на который ждали Путина, перенесли

Визит Путина в Екатеринбург, по-видимому, откладывается Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» перенесен с сентября на апрель—март 2021 года. Об этом URA.RU сообщили источники в свердловском министерстве спорта. Предполагалось, что участие в нем примет российский президент Владимир Путин.

«Всем участникам разослали уведомление о том, что мероприятие переносится на март—апрель следующего года», — рассказал инсайдер. Другие подробности о формате мероприятия и его участниках у него уточнить не удалось. Глава свердловского минспорта Леонид Рапопорт отказался давать комментарии, сославшись на занятость.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 сентября работает в Москве. По данным высокопоставленных источников, поездка могла быть связана с подготовкой к визиту в Екатеринбург российского президента.