Свердловский губернатор в Москве готовится к визиту президента

Евгений Куйвашев работает в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в 14 сентября работает в Москве. По данным высокопоставленных источников, поездка может быть связана с подготовкой к визиту российского президента Владимира Путина в Екатеринбург, который, как ожидается, состоится в конце сентября — начале октября.

«Куйвашев работает в Москве, примет участие в заседании рабочей группы по подготовке заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в режиме ВКС», — рассказал инсайдер. По его данным, это может быть связано с подготовкой к визиту президента для участия в заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, который планируется провести в конце сентября или начале октября в Екатеринбурге. Также ожидается, что глава Свердловской области встретится с генеральным директором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Олегом Говоруном.

Во вторник Евгений Куйвашев в режиме ВКС примет участие в расширенном штабе по борьбе с коронавирусом. В среду ожидается его участие в награждении, приуроченном к Дню пожилого человека. 17 сентября намечена рабочая поездка губернатора в Сухой Лог. В пятницу — участие в совете по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области.

В выходные глава региона может посетить спортивные мероприятия. В субботу его ждут на футбольном матче «Урал» — «Зенит», в воскресенье — на игре хоккейной команды «Автомобилист».