Коммунисты ХМАО намерены изменить расклад сил в Мегионе

Коммунисты допускают, что могут поддержать на следующих выборах нового человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты от партии КПРФ, а также их сторонники, вошедшие в думу Мегиона, не гарантируют однозначную поддержку кандидатуры действующего мэра города Олега Дейнеки на осеннем голосовании. В качестве нового главы они хотели бы видеть другого человека. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник в избирательном штабе КПРФ.

«Принципиальных претензий к Дейнеке у нас нет, но если будут достойные кандидатуры, если на конкурс заявится профессиональный человек, то коммунисты его поддержат», — заявил инсайдер.

В качестве одного из таких кандидатов коммунисты называют Анатолия Чепайкина — экс-мэра Мегиона, а ныне — депутата города. Но в разговоре с журналистом URA.RU, Чепайкин заявил, что не планирует становиться мэром. Дейнека же, напротив, заявил о желании продолжить работу на посту главы.

Полномочия Дейнеки истекают 23 октября. Прямых выборов главы Мегиона нет, а значит назначать мэра будут по результатам решения конкурсной комиссии, но кандидату потребуется две трети голосов депутатов. Опрошенные журналистом URA.RU представители КПРФ в мегионской думе отказались публично комментировать информацию агентства, но заявили, что вместе со своими сторонниками (в том числе из «Единой России»), располагают «11-14 голосами». Глава окружного комитета КПРФ Алексей Савинцев не ответил на звонки.

Ранее URA.RU писало, что по итогам выборов 13 сентября четверть депутатских мандатов в думе Мегиона забрали представители КПРФ. Наблюдатели назвали это победой коммунистов на новой для них территории, особенно учитывая полный провал «красных» на принципиальной для них территории — в Советском.