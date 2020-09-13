13 сентября 2020
12 сентября 2020
11 сентября 2020

Инсайд: в ХМАО усилились коммунисты и сменился один глава. Предварительные итоги голосования

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальные итоги будут подведены только утром, но уже сейчас понятно, что без сюрпризов не обошлось Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

В ХМАО подведены предварительные итоги голосования. Уже известно, что своего поста лишится глава городского поселения Советский, а четверть депутатских мандатов в думе Мегиона займут коммунисты. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к организации голосования в ХМАО.

«Главой городского поселения Советский избран „единоросс“ Александр Кулагин, обогнавший по числу голосов действующего главу Александра Жукова в два раза. В думе Мегиона пять депутатов будут представлять КПРФ, один депутат от ЛДПР и один беспартийный», — добавил инсайдер.

Таким образом, тактика Жукова, который летом отказался от поддержки партии «Единая Россия» и пошел на выборы в качестве самовыдвиженца, не сработала. Любопытными оказались итоги голосования в Мегионе. Один из победивших там коммунистов — Халид Таги-заде — вел довольно активную избирательную кампанию, которая запомнится обвинениями в нападении на агитатора кандидата от «Единой России» Константина Кеменчижиди (последний проиграл Таги-заде) и публичной ссорой с другим коммунистом — Юрием Гусейн-заде — из-за логотипа КПРФ. 13 из 20 мандатов в мегионской думе получили члены партии «Единая Россия».

Ранее URA.RU писало, что больше половины избирателей ХМАО не пришли на выборы в единый день голосования, явка составила чуть более 30%. Самыми активными оказались жители Белоярского района. Всего в ХМАО прошли 13 избирательных кампаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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