Навального обвинили в смерти Тесака

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Марцинкевич, ТАСС
Тело Максима Марцинкевича обнаружили в одиночной камере челябинского СИЗО-3 Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Националиста Максима «Тесака» Марцинкевича довели до самоубийства блогер Алексей Навальный и политик Илья Яшин. Об этом в своем telegram-канале заявил бывший соведущий телепрограммы «Реальная политика» на НТВ журналист Максим Кононенко.

«И надо, конечно, упомянуть тут тех, кто сломал Тесаку жизнь и довел его до этого самоубийства. Это Алексей Навальный, Илья Яшин и Маша Гайдар», — написал Кононенко.

Журналист считает, что эти люди причастны к первому тюремному сроку Марцинкевича. Он также считает, что первый раз националист сидел ни за что.

Первое уголовное дело в отношении Марцинкевича, о котором упоминает Кононенко, было возбуждено в 2008 году по заявлению Алексея Навального. Националиста обвинили в том, что он со своими сторонниками ворвался на дебаты Навального в московский клуб «Билингва», выкрикивая нацистские приветствия.

Ранее стало известно, что Максим «Тесак» Марцинкевич найден мертвым в челябинском СИЗО-3. По предварительной версии, националист покончил с собой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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