15 сентября 2020
14 сентября 2020

Коронавирус парализовал работу медиков в крупном городе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, приемное отделение, регистратура, поликлиника, медицина, клиника, больница, запись к врачам, городская больница
Жители Нижневартовска не могут дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача на дом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Нижневартовска не могут дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача на дом. Ситуацию URA.RU прокомментировала специалист по связям с общественностью БУ «Нижневартовская городская поликлиника» Евгения Пастухова.

«Раньше в поликлинике была централизованная система приема звонков (то есть в эту поликлинику поступали звонки всех жителей города — ред.), поэтому в день поликлиника принимала больше тысячи звонков. Мы предложили жителям города звонить именно в свои поликлиники», — уточнила Пастухова.

По ее словам, после этих изменений, нагрузка на операторов упала в два раза и сейчас ситуация стала проще, но в социальных сетях горожане продолжают публиковать рассказы о том, что в поликлиниках не отвечают на звонки.

«Звоню постоянно во вторую поликлинику, но у них занято всегда. Не могу никак вызвать врача, чтобы домой пришёл. Ужас какой-то!», — пишет одна из жительниц города. «Врачи говорят, что сейчас пик ОРВИ, вместе с коронавирусом, врачи просто не успевают лечить», — добавляет Евгения Аголкова.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Также в регионе вторую неделю наблюдается устойчивый рост числа зараженных COVID-19, что вместе с сезонной вспышкой ОРВИ и парализовало работу отдельных поликклиник.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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