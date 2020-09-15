Коронавирус парализовал работу медиков в крупном городе ХМАО

Жители Нижневартовска не могут дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача на дом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Нижневартовска не могут дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача на дом. Ситуацию URA.RU прокомментировала специалист по связям с общественностью БУ «Нижневартовская городская поликлиника» Евгения Пастухова.

«Раньше в поликлинике была централизованная система приема звонков (то есть в эту поликлинику поступали звонки всех жителей города — ред.), поэтому в день поликлиника принимала больше тысячи звонков. Мы предложили жителям города звонить именно в свои поликлиники», — уточнила Пастухова.

По ее словам, после этих изменений, нагрузка на операторов упала в два раза и сейчас ситуация стала проще, но в социальных сетях горожане продолжают публиковать рассказы о том, что в поликлиниках не отвечают на звонки.

«Звоню постоянно во вторую поликлинику, но у них занято всегда. Не могу никак вызвать врача, чтобы домой пришёл. Ужас какой-то!», — пишет одна из жительниц города. «Врачи говорят, что сейчас пик ОРВИ, вместе с коронавирусом, врачи просто не успевают лечить», — добавляет Евгения Аголкова.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Также в регионе вторую неделю наблюдается устойчивый рост числа зараженных COVID-19, что вместе с сезонной вспышкой ОРВИ и парализовало работу отдельных поликклиник.