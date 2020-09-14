Власти ХМАО назвали причину усиления эпидемии коронавируса

Больше всего людей заражаются в автобусах, магазинах и салонах красоты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вторую неделю в ХМАО наблюдается устойчивый рост числа зараженных коронавирусом. Региональные власти связывают это с несоблюдением гражданами и работодателями рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом рассказала глава региона Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Это связано с повышением активности граждан (в ХМАО работают школы, ВУЗы, кинотеатры и рестораны — ред.), возвращением из отпусков, сезонным ростом численности заболевших ОРВИ, гриппом, что в свою очередь снижает иммунитет, усиливая восприимчивость к новому вирусу», — добавила Комарова.

Губернатор заметила, что надзорным ведомствам нужно усилить контроль за соблюдением санитарных требований к магазинам и другим общественным пространствам, напомнив, что самой действенной мерой воздействия к нарушителям является прекращение их деятельности. По статистике, озвученной главой Роспотребнадзора ХМАО Майей Соловьевой, 76,5% заболевших коронавирусом пользовались общественным транспортом, 40,5% ходили в магазины, а 96% инфицированных посещали парикмахерские и салоны красоты.

Ранее URA.RU писало, что столица ХМАО — Ханты-Мансийск — стала лидером по числу заразившихся коронавирусом югорчан за минувшие сутки. Там инфекцией заразились 29 человек. Всего же минувшие сутки число инфицированных жителей ХМАО увеличилось до 83 человек.