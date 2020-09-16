Учителям в России пообещали новые выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробный экзамен в рамках основного периода ЕГЭ в лицее №88. Екатеринбург, гимназия, егэ, экзамен, подготовка к экзаменам, школа, среднее образование, единый государственный экзамен, педагоги, учителя, лицей
Классные руководители смогут получать по 10 тысяч рублей в дополнение к зарплате Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Российские учителя смогут получать сразу по две федеральные выплаты. Дополнительные деньги будут выдаваться за классное руководство, сообщает Минпросвещения.

«Один педагогический работник может получать эту выплату за каждый класс, независимо от количества учащихся в нем, но не более 2-х выплат одному человеку при условии осуществления классного руководства в двух и более классах», — сказано на сайте министерства.

В Минпросвещения подчеркнули, что каждый классный руководитель с 1 сентября должен получать специальную доплату в 5 тысяч рублей. Выплаты будут ежемесячными. Оплата труда педагогов ни в коем случае не должна снижаться, подчеркнули в министерстве. Поэтому сохранят также дополнительные выплаты от региональных властей, которые учителя получали раньше.

При этом 6 сентября в российских школах начали выявлять случаи заболевания коронавирусом. Некоторые из них перешли на онлайн-обучение, сообщает агентство Nation news. Только в Свердловской области на карантин закрыто уже более 360 классов, уточняет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...