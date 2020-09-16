Мэр из ХМАО попалась на незаконной раздаче квартир подчиненным

Расследованием уголовного дела занимается следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На главу Белого Яра (Сургутский район) Елену Никифорову завели уголовное дело за раздачу нескольких десятков квартир в новостройке на улице Фадеева, которые она вместо льготников предоставила своим подчиненным и бюджетникам. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Поселковым властям было передано 40 квартир в новом доме на улице Фадеева. Получить их должны были люди, которые находятся в программе по улучшению жилищных условий — переселенцы из аварийного жилья, погорельцы и так далее. А Никифорова 17 квартир раздала своим подчиненным и бюджетникам. Хотя по закону могла передать под служебный найм только три квартиры. Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело по части второй 285 статьи УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями», — сообщил инсайдер.

Собеседник URA.RU также добавил, что на период следствия глава Белого Яра может быть отстранена от выполнения должностных обязанностей. В пресс-службе следственного комитета ХМАО подтвердили факт возбуждения уголовного дела против Никифоровой.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Сургутского района нашла нарушения в действиях администрации Белого Яра при раздаче квартир. Однако в районной мэрии журналисту агентства заявляли, что никакого служебного жилья в новостройке на Фадеева чиновники не предоставляли.