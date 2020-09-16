Врачи: иммунитет от COVID не спасет от повторного заболевания

Иммунитет от коронавируса может оказаться коротким и неустойчивым. Не стоит отказываться от вакцинации, полагаясь на иммунитет, сказано в исследовании ученых из журнала Nature medicine.
«Многолетнее исследование сезонных коронавирусов человека показало, что иммунитет у перенесших инфекцию, как правило, сохраняется недолго — от полугода до года», — цитирует исследователей РИА «Новости». Непродолжительный иммунитет оказался общей чертой известных людям коронавирусов.
При этом часто болезнь протекает бессимптомно. Эксперты пока не нашли оснований, дабы предполагать, что с новым коронавирусом SARS-CoV-2 иммунитет людей будет вести себя по-другому. Эксперты отмечают, что для долгосрочной защиты от коронавирусов лучше положиться на вакцинацию.
Ученые уже назвали отличия между антителами переболевших ковид и привитых от него, рассказало агентство Nation news. Кроме того, вирусологи считают, что повторное заболевание коронавирусом не является новой инфекцией. Это проявление недолеченной старой болезни, пишет RT. Но инструменты для прогнозирования новой вспышки COVID-19 есть у всех людей, сообщил телеканал «
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