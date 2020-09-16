В «Музыкалити» разгромили трек Элджея «911»

На «Музыкалити» придумали новые рифмы для не понравившегося гостям трека Элджея Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Певец Михаил Шуфутинский и рэпер T-Fest раскритиковали трек Элджея «911» на YouTube-шоу «Музыкалити». Артист Максим Галкин поддержал своих гостей и даже предложил Элджею новые рифмы.

«Эта (песня) меня раздражает глупостью просто. Это совсем плохо. Тут ни музыки нет, ни ритма, не качает. И текст сумасшедшего человека, дурного, который ничего не понимает», — заявил Шуфутинский.

Участники шоу увидели нестыковку в строчке трека «27 карат падают на ламинат». Галкин заявил, что настолько большой бриллиант вероятнее упадет на наборный паркет или мрамор. Артист предложил Элджею новые рифмы: «позвонил вчера комбат», «кубик отложил вомбат» и «основали каганат».

Шуфутинский поставил «911» четыре балла из 10. При этом певец признался, что слышал об Элджее и некоторые другие песни ему даже понравились. T-Fest дал треку шесть из 10, сославшись на то, что это все-таки хорошая оценка. Человек из народа поставил песне больше всех, 7 баллов. Тем не менее, композиция не дотянула даже до последней строчки топа «Музыкалити».