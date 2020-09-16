Экс-глава Нашего радио эмоционально отреагировал на смерть Тесака

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечеринка открытие радио «Серебряный дождь» в Екатеринбурге, козырев михаил
У журналиста смерть Максима Марцинкевича не вызвала сожалений Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Политическая трансформация Максима «Тесака» Марцинкевича из обычного националиста в «правозащитника» не говорит о нем, как о хорошем человеке, так как он ни разу не раскаялся. Таким мнением поделился экс-глава «Нашего радио» Михаил Козырев.

«Не много на свете людей, чей уход вызовет у меня одну реакцию: «Собаке — собачья смерть! Сегодня один из них вспорол себе вены», — написал Козырев на своей странице в Facebook.

Максим Марцинкевич известен как основатель и идеолог общественного движения «Реструкт», в рамках которого сторонники националиста, по их признанию, боролись с людьми, которых считали педофилами. Жертв находили через интернет и знакомились с ними с фейковой страницы подростка, затем предлагали встретиться. Уже на месте встречи жертву ждали активисты, которые избивали и унижали подозреваемых в педофилии.

Марцинкевича обнаружили мертвым утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО-3, сообщает «Национальная служба новостей». По предварительной версии активист покончил с собой.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...