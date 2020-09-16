Экс-глава Нашего радио эмоционально отреагировал на смерть Тесака

Политическая трансформация Максима «Тесака» Марцинкевича из обычного националиста в «правозащитника» не говорит о нем, как о хорошем человеке, так как он ни разу не раскаялся. Таким мнением поделился экс-глава «Нашего радио» Михаил Козырев.
«Не много на свете людей, чей уход вызовет у меня одну реакцию: «Собаке — собачья смерть! Сегодня один из них вспорол себе вены», — написал Козырев на своей странице в Facebook.
Максим Марцинкевич известен как основатель и идеолог общественного движения «Реструкт», в рамках которого сторонники националиста, по их признанию, боролись с людьми, которых считали педофилами. Жертв находили через интернет и знакомились с ними с фейковой страницы подростка, затем предлагали встретиться. Уже на месте встречи жертву ждали активисты, которые избивали и унижали подозреваемых в педофилии.
Марцинкевича обнаружили мертвым утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО-3, сообщает «Национальная служба новостей». По предварительной версии активист покончил с собой.
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