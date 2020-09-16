СК: дело о самоубийстве Тесака не возбуждали

Представитель следственного комитета по Челябинской области в разговоре с URA.RU опроверг появившуюся информацию о возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима «Тесака» Марцинкевича. Ранее ряд СМИ написал о том, что Следственный комитет возбудил дело по статье «доведение до самоубийства».
«Эта информация не соответствует действительности», — заявил пресс-секретарь СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. В настоящее время по факту смерти Марцинкевича проводится процессуальная проверка.
Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что дело по факту смерти Марцинкевича в любом случае возбудят, однако, скорее всего, не по статье «доведение до самоубийства». Для нее нужны веские основания и фигуранты.
Максима Марцинкевича обнаружили мертвым в камере челябинского СИЗО-3. По предварительной информации, националист покончил с собой.
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