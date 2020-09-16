СК: дело о самоубийстве Тесака не возбуждали

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Максима Марцинкевича обнаружили мертвым в камере СИЗО Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Представитель следственного комитета по Челябинской области в разговоре с URA.RU опроверг появившуюся информацию о возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима «Тесака» Марцинкевича. Ранее ряд СМИ написал о том, что Следственный комитет возбудил дело по статье «доведение до самоубийства».

«Эта информация не соответствует действительности», — заявил пресс-секретарь СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. В настоящее время по факту смерти Марцинкевича проводится процессуальная проверка.

Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что дело по факту смерти Марцинкевича в любом случае возбудят, однако, скорее всего, не по статье «доведение до самоубийства». Для нее нужны веские основания и фигуранты.

Максима Марцинкевича обнаружили мертвым в камере челябинского СИЗО-3. По предварительной информации, националист покончил с собой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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