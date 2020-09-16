В Госдуме зафиксировали попытки вмешательства в прошедшие выборы

ЦИК России подвергся хакерским атакам, сообщили в Госдуме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комиссия Госдумы по расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ заявила о попытках повлиять на недавние выборы, прошедшие 11—13 сентября. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

«Комиссия в ежедневном режима собирала и анализировала данные и зафиксировала „умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей“», — приводит РИА «Новости» слова парламентария. Формы вмешательства, по его словам, были разными: от массированных вбросов и дезинформации в соцсетях до «круглосуточных хакерских атак на ЦИК России».

Единый день голосования в этом году прошел 13 сентября. 11 и 12 сентября состоялось досрочное голосование. В 18 регионах страны выбирали губернаторов, еще в 11 субъектах — местные парламенты, а в 22 городах — депутатов дум.