Ефремов рассказал в письме из СИЗО, о чем сожалеет

Михаил Ефремов признался, что практически не помнил день ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Михаил Ефремов, который сейчас содержится в московском СИЗО №5, ответил на письмо журналистов. В нем актер рассказал, о чем сожалеет больше всего и что думает о своем бывшем адвокате Эльмане Пашаеве.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день [когда произошло ДТП] я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше. <…>. Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернёшь. Это, конечно, ужасно», — приводит RT выдержку из ответа Ефремова. Что касается Пашаева, артист считает, что адвокат «не очень понял, а может, наоборот, очень понял», что дело, которым он занимается, является резонансным.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в начале июня.За рулем своего внедорожника он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В результате водитель Сергей Захаров умер в больнице. Медосвидетельствование показало в крови актера наличие алкоголя и наркотических средств. Пресненский районный суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание актер будет в колонии общего режима.