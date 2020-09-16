16 сентября 2020

Sony презентовала новый PlayStation 5. Цены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Sony презентовала игровую консоль PlayStation 5 Фото: playstation.com

Sony объявила 12 и 19 ноября датами старта продаж своей новой игровой консоли PlayStation 5. В российском представительстве компании уже озвучили цену новинки.

Сначала консоль появится в США, Мексике, Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а через неделю выйдет во всех остальных странах. «Как и во всем мире, в России будут доступны две версии консоли с одинаковой производительностью, но при этом с оптическим приводом за 46 999 рублей и без привода за 37 999 рублей», — приводит ТАСС сообщение PlayStation Россия.

Консоль, как отмечается, является лидером на игровом рынке. Основной конкурент Sony — компания Microsoft, которая объявила о начале продаж Xbox Series X/S с 10 ноября. Она обойдутся пользователям в 45 590 рублей и 26 990 рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...