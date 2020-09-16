В Перми судят владельца хостела, где погибло пять постояльцев

Сергею Щербакову грозит до 10 лет Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Гибель людей в пермском хостеле

В Перми начинается суд по делу о трагедии в мини-отеле «Карамель», где в январе этого года в кипятке погибло пять человек. В четверг, 17 сентября, суд будет проходить в закрытом режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Индустриального суда Перми, где рассматривается уголовное дело.

«Предварительное судебное заседание состоится в четверг, 17 сентября, пройдет в закрытом режиме, согласно Уголовному кодексу РФ. В этот же день будет назначена дата основного заседания для рассмотрения дела по существу», — пояснили в суде.

Владелец «Карамели» Сергей Щербаков обвиняется по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Прорыв трубы теплоносителя, которая вела в хостел, произошел в ночь на 20 января. В результате мини-отель залило кипятком, погибло пять человек, еще трое получили сильные ожоги.

Расследование дела в отношении должностных лиц краевого ГУ МЧС и «Пермской сетевой компании» — собственника трубы — продолжается. Им вменяются халатность и непринятие мер к прекращению деятельности мини-отеля при наличии нарушений требований безопасности, а также нарушение требований безопасности при обслуживании теплопровода.