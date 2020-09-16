Брат Гули помирил двух авторитетов. И заявил о своих правах на воровскую империю

Намик Салифов не собирается отдавать империю своего убитого брата Гули Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Брат криминального лидера Азербайджана Лоту Гули Намик Салифов (Бакинский) помирил двух воров Мераба Мзарелуа и Маци Гварамия. Это может говорить о том, что Намик может взять воровскую империю Гули под свой контроль.

«Гулиевские» воры Мераб Мзарелуа и Маци Гварамия поссорились между собой. Маци обвинил Мзарелуа в предательстве ближнего и избил его. Рассудить этот конфликт решил Намик. «Выступать в роли третейского судьи и мирить поссорившихся собратьев — одна из исконных функций вора „в законе“», — пишет ИА «Прайм Крайм».

Отмечается, что ссора между Мзарелуа и Маци создала впечатление, будто Намик не обращает внимания на дележ воровской империи своего брата. «На самом деле Намик контролирует свою организацию и не собирается отдавать бразды правления ни Мзарелуа, ни Маци, что и показала его успешная миротворческая миссия», — подчеркнули в агентстве.

Брата Намика Бакинского Лоту Гули убили в Турции, передает «Пятый канал». Гули контролировал оптовую торговлю фруктами и овощами в России. Бакинский мог стать наследником его империи, объясняют СМИ. Гули еще в январе 2020 года был одним из главных воровских авторитетов России. В то же время Намика раскороновали 20 воров в законе во главе с Шакро Молодым и Олегом Шишканом. Причина такого решения не сообщается.