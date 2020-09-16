Татьяна Кузнецова (на фото в центре) сказала, что готова разорвать убийцу ее дочери Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

Матери девушек, убитых летом 2018 года на горнолыжном комплексе «Уктус», попросили оставить им на минуту подозреваемого в убийстве 34-летнего Алексея Александрова. Это им позволит отомстить за дочерей. Об этом перед заседанием суда сказала Татьяна Кузнецова, передает корреспондент URA.RU из здания Свердловского областного суда.

«Не надо его сажать на много лет. Дайте его нам на одну минуту, мы его сами разорвем», — сказала она. Также женщина встретилась в коридоре с отцом подозреваемого, который называет обвинения оговором. На это женщина отреагировала эмоционально и стала обвинять мужчину во лжи. «Он в подробностях рассказал, как Ксения закрылась коробкой из-под пиццы. Если ты этого не делал, откуда ты это знаешь? Вы что сейчас тут бред несете?» — спросила Кузнецова.

По версии следствия, Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. Сотрудники уголовного розыска задержали стрелка через год после убийства — его нашли через форум любителей оружия, на котором он консультировался по поводу усиления мощности своей пневматической винтовки (эксперты пришли к выводу, что именно из такого оружия были убиты девушки). На допросах Александров признался в убийстве.