16 сентября 2020

Сергий пригрозил расправой представителям РПЦ. Екатеринбургская епархия обращается в полицию

© Служба новостей «URA.RU»
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Предрождественская проповедь отца Сергия схигумена Среднеуральского женского монастыря , отец сергий
Сергий (Романов) не пустил в монастырь епархиальную комиссию Фото: Среднеуральский женский монастырь © URA.RU

Бывший схимонах Сергий (Романов) не допустил членов епархиальной комиссии на территорию Среднеуральского женского монастыря. Как сообщили URA.RU в Екатеринбургской епархии, отлученный от церкви экс-монах и его сторонники угрожали прибывшим побоями.

По поводу этого инцидента епархия намерена обратиться в правоохранительные органы. Как писало URA.RU комиссия под руководством благочинного Монастырского церковного округа игумена Иеронима (Миронова) должна провести инвентаризацию недвижимости на территории монастыря, в котором засел опальный Сергий, и оценить законность ее использования.

Бывший схиигумен был отлучен от церкви решением Епархиального суда 10 сентября 2020 года. Поводом стали многочисленные выступления против иерархов РПЦ, а также светских властей. В отношении Сергия (Романова) ведется проверка по целому ряду нарушений административного и уголовного законодательства. В то же время, госорганы не спешат вторгаться во внутрицерковный конфликт. Накануне полпред президента в УрФО Николай Цуканов озвучил позицию федеральных властей: с Сергием предстоит разобраться РПЦ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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