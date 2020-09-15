Полпред определил, как решить конфликт РПЦ с отцом Сергием

Сергий продолжает оставаться в захваченном монастыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Полномочный представитель президента в уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что РПЦ сама должна разобраться с бывшим схиигуменом Сергием. Об этом он заявил на встрече с главными редакторами свердловских СМИ.

«Законы нужно соблюдать. Есть уставы у всех конфессий. Есть правила. Дальше мы будем внимательно смотреть, что происходит, постараемся, чтобы все шло в рамках действующего законодательства. Что происходит в РПЦ — их дело: как с оформлением имущества, так и с работой монастыря. История началась внутри [Церкви], так и должна закончиться внутри», — прокомментировал Цуканов.

Полпред рассказал, что долго не отождествлял Романова со Свердловской областью, когда тот критиковал фильм «Матильда». Информацией о происходящем в монастыре он заинтересовался не так давно — после резонансных заявлений Сергия. «Все, что происходит в УрФО, мы знаем и контролируем», — заверил полпред.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбургская епархия лишила основателя Среднеуральского женского монастыря, главу секты царебожников Сергия права проповедовать. После этого Сергий заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы, призвал уничтожать вышки 5G. В ответ РПЦ объявила о церковном суде над схиигуменом, а он захватил Среднеуральский женский монастырь. Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла он призвал добровольно уйти в отставку, а от президента Владимира Путина потребовал передать ему руководство страной. В результате Сергий был лишен сана священника. Позже Сергий был вообще отлучен от церкви.