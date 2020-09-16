Автомобилисты не могут попасть в столицу ЯНАО

Паромы берут на борт только пассажиров Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ограничения, введенные в ЯНАО из-за погодных условий, временно лишили автомобилистов возможности доехать из Лабытнанги до Салехарда на автомобиле. По информации окружного департамента, из-за усиления ветра на переправе через Обь паромы принимают на борт только пассажиров.

«В связи с усилением ветра на переправе Салехард — Лабытнанги курсирует два парома, — сообщили представители дептранса. — Перевозят только пассажиров». Фактически это означает, что добраться на автомобиле можно только до переправы, а дальше придется передвигаться своим ходом.

Вопрос непрерывного транспортного сообщения между Лабытнанги и Салехардом тянется уже много лет. В летний период доставка людей и автомобилей осуществляется паромами, зимой наводится ледовая переправа. В межсезонье для доставки пассажиров и грузов задействуют вертолеты и катера на воздушной подушке, если позволяют погодные условия.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что работы над проектированием и строительством моста начнутся уже этой зимой. По предварительной оценке, сооружение обойдется в общей сложности в 80 млрд рублей.