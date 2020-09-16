Защита Алексея Александрова настаивает на смягчении наказания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В деле Алексея Александрова, подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном комплексе «Уктус» в Екатеринбурге, появились новые подробности. Как стало известно в ходе заседания в областном суде, на его куртке обнаружились следы крови одной из убитых — 29-летней Анастасии Салтановой. При этом защита подозреваемого настаивает на замене тюремного срока на лечение в стационаре.

«Я заявил ходатайство о проведении повторного [медицинского] исследования. Потому что, на мой взгляд, когнитивное расстройство у него [Александрова] все-таки присутствует. <…> Вы же видите, как он себя ведет. Он не в состоянии ответить ни на один вопрос. <…> То, что ему поставили смешанное расстройство, не исключает, что у него присутствует шизоидный тип личности», — объяснил адвокат Даниил Задорин. По его словам, учитывая это, Александрову могут назначить наказание в виде принудительного лечения.

По версии следствия, Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. Сотрудники уголовного розыска задержали стрелка через год после убийства — его нашли через форум любителей оружия, на котором он консультировался по поводу усиления мощности своей пневматической винтовки (эксперты пришли к выводу, что именно из такого оружия были убиты девушки). На допросах Александров признался в убийстве.