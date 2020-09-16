Дело соратников челябинского экс-губернатора Юревича пришло в суд

Вадим Белоусов не признает себя виновным Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича

Уголовное дело депутата Госдумы РФ, челябинца Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой пришло в Челябинский областной суд. Дата рассмотрения еще не назначена.

«Материалы поступили в суд 16 сентября. Сейчас они переданы судье», — сообщили URA.RU в суде.

«По версии следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и прочими лицами получили взятку на общую сумму более трех миллиардов рублей от представителей дорожно-строительного холдинга за покровительство входящим в него предприятиям. Деньги передавались в Москве и Челябинске», — рассказали URA.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Официальный представитель Белоусова Юлия Бобылева сказала URA.RU, что семья обвиняемого решила не комментировать уголовное дело.

Белоусова и Бутакову обвиняют по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). С депутата сняли неприкосновенность, чтобы возможно было провести расследование. Юревич был объявлен в международный розыск и сейчас, предположительно, находится в Лондоне.