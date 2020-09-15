15 сентября 2020
14 сентября 2020

Курганская область показала худший результат по COVID за сентябрь

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В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане и в нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 16 сентября подтвердились 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это самое большое число новых выявленных случаев в области за сентябрь.

«На 16 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 30 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 19 больных обнаружили в Кургане, двоих — в Шадринске, остальных — в Альменевском, Шумихинском, Кетовском, Мишкинском, Варгашинском и Сафакулевском районах.

С начала пандемии в регионе выявили 3419 больных коронавирусом, из них выздоровел 2731 человек, 20 — скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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