Курганская область показала худший результат по COVID за сентябрь

В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане и в нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 16 сентября подтвердились 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это самое большое число новых выявленных случаев в области за сентябрь.

«На 16 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 30 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 19 больных обнаружили в Кургане, двоих — в Шадринске, остальных — в Альменевском, Шумихинском, Кетовском, Мишкинском, Варгашинском и Сафакулевском районах.

С начала пандемии в регионе выявили 3419 больных коронавирусом, из них выздоровел 2731 человек, 20 — скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.