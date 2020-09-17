Команда Навального раскрыла, откуда взялась бутылка с «Новичком». ВИДЕО

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Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Сотрудники ФБК собрали все вещи из номера томского отеля, где проживал Алексей Навальный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

После того, как блогеру Алексею Навальному стало плохо, все вещи из его номера в томском отеле были вывезены и переданы немецким врачам. В том числе бутылка с водой, на которой якобы были обнаружены следы «Новичка».

«В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолет экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся», — говорится в сообщении в Instagram Навального. Он объяснил, что сотрудники ФБК в Томске вернулись в номер, где проживал Навальный и собрали все его вещи, используя перчатки и пакеты.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где и госпитализировали блогера. Позднее Навального перевезли в клинику в Берлине. О том, что в его организме нашли следы вещества из группы «Новичок», заявили в правительстве Германии.

В МИД РФ считают, что Германия не подтверждает свои заявления фактами. В Кремле подчеркнули, что готовы сотрудничать с Берлином по ситуации с Навальным, передает телеканал 360. А Постпредство России при Евросоюзе направило в Европарламент письмо с вопросами по ситуации с Алексеем Навальным, указав на ряд нестыковок, пишет RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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