МИД России выступил с заявлением по отравлению Навального

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Клипарт по теме Административные здания. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, табличка
В министерстве назвали не подтвержденными заявления Германии об отравлении Навального Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Германия делает серьезные заявления о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, но не подтверждает их фактами, говорится в заявлении МИД РФ. В ведомстве отметили, что Россия призывает Берлин к сотрудничеству и обмену информацией.

«Наши партнеры предпочитают громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, полностью пренебрегая существующими правовыми механизмами сотрудничества», — указано в обращении ведомства. Российские дипломаты призвали немецких партнеров к «полноценному сотрудничеству и правовому обмену информации». В ведомстве не исключают, что Германия пытается обосновать «заранее подготовленные ответные меры».

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В Германии заявили о следах «Новичка» в организме Навального

В МИДе напомнили, что российская сторона просила немецких врачей сообщать подробности обследования и лечения Навального в клинике Charite. В свою очередь, Генпрокуратура РФ готова предоставить германской стороне экспертизы и исследования, проведенные после госпитализации пациента в Омске. Сами омские врачи тоже выразили готовность оказать помощь коллегам из Берлина. Но, как заявляют в МИДе России, Германия только подтвердила получение запроса.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Там он впал в кому второй степени. Позже врачи из Германии увезли его в берлинскую клинику «Шарите», передает «Ридус».

2 сентября кабмин Германии сделал заявление, что в организме Навального обнаружены следы вещества группы «Новичок». В беседе с URA.RU медик из Москвы Анатолий Домников назвал чушью заявление о том, что Навального отравили. Такой же позиции придерживается разработчик «Новичка» Леонид Ринк. По его словам, в случае отравления, блогер погиб бы на месте.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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