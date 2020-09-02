МИД России выступил с заявлением по отравлению Навального

Германия делает серьезные заявления о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, но не подтверждает их фактами, говорится в заявлении МИД РФ. В ведомстве отметили, что Россия призывает Берлин к сотрудничеству и обмену информацией.
«Наши партнеры предпочитают громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, полностью пренебрегая существующими правовыми механизмами сотрудничества», — указано в обращении ведомства. Российские дипломаты призвали немецких партнеров к «полноценному сотрудничеству и правовому обмену информации». В ведомстве не исключают, что Германия пытается обосновать «заранее подготовленные ответные меры».
В МИДе напомнили, что российская сторона просила немецких врачей сообщать подробности обследования и лечения Навального в клинике Charite. В свою очередь, Генпрокуратура РФ готова предоставить германской стороне экспертизы и исследования, проведенные после госпитализации пациента в Омске. Сами омские врачи тоже выразили готовность оказать помощь коллегам из Берлина. Но, как заявляют в МИДе России, Германия только подтвердила получение запроса.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Там он впал в кому второй степени. Позже врачи из Германии увезли его в берлинскую клинику «Шарите», передает «Ридус».
2 сентября кабмин Германии сделал заявление, что в организме Навального обнаружены следы вещества группы «Новичок». В беседе с URA.RU медик из Москвы Анатолий Домников назвал чушью заявление о том, что Навального отравили. Такой же позиции придерживается разработчик «Новичка» Леонид Ринк. По его словам, в случае отравления, блогер погиб бы на месте.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.