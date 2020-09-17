ОЗХО получила запрос о помощи от ФРГ по ситуации с Навальным

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Шеин Олег 2012 год Астрахань, навальный алексей, шеин олег
ОЗХО проводит анализ взятых у Алексея Навального проб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила запрос от немецкий властей на оказание технической помощи по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

«ОЗХО передаст Германии результаты анализов проб, взятых у Навального», — пишет ТАСС. Эксперты также проведут свои исследования в назначенных ОЗХО лабораториях. В организации отметили, что помощь оказывается в соответствии с 8-й статьей Конвенции о запрещении химического оружия.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера отвезли в больницу, а некоторое время спустя он был доставлен в немецкую клинику «Шарите». 7 сентября блогер пришел в сознание и стал реагировать на обращения окружающих. После лечения он намерен вернуться в Россию, пишет RT. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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