В команде нового главы свердловского минздрава ждут прокурора

Андрей Карлов руководит свердловским минздравом с конца июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Старший помощник прокурора Екатеринбурга Александр Бобров может перейти на работу в свердловский минздрав, который с конца июля возглавляет Андрей Карлов. Как сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией, Боброву хотят доверить руководство отделом контрактной службы, который отвечает за госзакупки ведомства.

«Бобров, скорее всего, перейдет на работу в минздрав, где будет курировать госзакупки», — поделился инсайдер. Сейчас отдел контрактной службы возглавляет Сергей Кропотин. В пресс-службе свердловского минздрава не ответили на звонок URA.RU. Представитель областной прокуратуры Марина Канатова заявила агентству, что не располагает сведениями о возможном уходе Боброва в правительство.

Ранее URA.RU сообщало о других готовящихся перестановках в руководстве регионального министерства здравоохранения. Так, источники агентства в медицинских кругах сообщали о скорых отставках заместителей министра Ирены Базите и Екатерины Есиной, которых относят к команде прежнего министра — Андрея Цветкова, который сейчас работает в статусе советника губернатора.