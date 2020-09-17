Медведев получил орден «За заслуги перед Отечеством»

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Открытие Ельцин центра. Екатеринбург, медведев дмитрий, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о награждении Дмитрия Медведева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Зампредседателя Совбеза РФ, экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в тексте документа, который был размещен на официальном портале правовой информации. Указ подписан 14 сентября 2020 года. В этот день Медведеву исполнилось 55 лет, пишет RNS.

Кавалерами ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени в основном являются военные и чиновники. Среди них глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Дмитрий Медведев с 16 января 2020 года занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ. До этого он был председателем правительства РФ (2012 — 2020) и президентом страны (2008 — 2012).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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