В Минпросвещения РФ рассказали о будущем дистанционного обучения

Дистанционное образование пока что не будет вводиться повсеместно, поскольку в российских школах наблюдается спокойная эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы постоянно следим за тем, сколько школ уходит на дистанционное обучение, <…> ситуация [по заболеваемости] спокойная. Поэтому оснований для перевода школьников [на дистант] пока нет. Он никогда не заменит традиционной системы обучения, но он призван дополнять ее», — сообщил министр на пресс-конференции.
Впервые школьники перешли на дистанционное обучение весной этого года. Как считают и родители, и учителя, такая практика оказалась неэффективной и лишь навредила ученикам, подорвав их здоровье. Несмотря на то, что пандемия продолжается, учебный год стартовал в традиционном формате. Однако вирусологи прогнозируют вторую волну коронавируса, а 62% родителей морально готовятся к возвращению дистанта.
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