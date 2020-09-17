В Минпросвещения РФ рассказали о будущем дистанционного обучения

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На дистант ушли немного школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Дистанционное образование пока что не будет вводиться повсеместно, поскольку в российских школах наблюдается спокойная эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы постоянно следим за тем, сколько школ уходит на дистанционное обучение, <…> ситуация [по заболеваемости] спокойная. Поэтому оснований для перевода школьников [на дистант] пока нет. Он никогда не заменит традиционной системы обучения, но он призван дополнять ее», — сообщил министр на пресс-конференции.

Впервые школьники перешли на дистанционное обучение весной этого года. Как считают и родители, и учителя, такая практика оказалась неэффективной и лишь навредила ученикам, подорвав их здоровье. Несмотря на то, что пандемия продолжается, учебный год стартовал в традиционном формате. Однако вирусологи прогнозируют вторую волну коронавируса, а 62% родителей морально готовятся к возвращению дистанта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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