Вернут ли дистанционное обучение в российские школы

Проблемы дистанционного обучения в России и за рубежом оказались схожи. Но каждая страна решала их по-своему Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Вирусологи обещают вторую волну коронавируса в новом учебном году, потому российские родители ждут возвращения дистанционного обучения. Эта проблема актуальна не только для России, но и для всего мира, каждая страна во время пандемии придумала собственные лайфхаки, чтобы облегчить жизнь учащимся и их родителям. С какими проблемами дистанционного обучения сталкивались родители по всему миру и какой опыт стоит перенять российским школам — в материале URA.RU.

Учебный год в России 1 сентября стартовал в традиционном формате. Однако удаленное обучение вряд ли исчезнет из нашей жизни — вирусологи прогнозируют вторую волну коронавируса, а 62% родителей морально готовятся к возвращению дистанта.

Уроки в российских школах начались по расписанию и в традиционном формате. Но дистант еще может вернуться Фото: Анна Майорова © URA.RU

Так, в Екатеринбурге уже 2 сентября на карантин закрыли одну из школ, на следующий день — еще одну. А в Челябинской области и ЯНАО дистант решили вернуть на 11 и 12 сентября, поскольку в эти дни пройдут выборы в региональные заксобрания. Идею о сохранении дистанта в том или ином виде озвучивают и на высшем уровне — в Госдуме, предлагая учиться поочередно — две недели в школе, одну неделю на дому.

Но к обучению из дома в России продолжают относиться с недоверием. Согласно опросу ВЦИОМ, в августе 55% родителей недовольны дистанционным образованием. От 28 до 36% респондентов в больших и малых городах считают, что учебная нагрузка на детей во время пандемии существенно возросла.

В топе проблем, на которые жалуются родители и дети в России, оказались:

нехватка гаджетов дома для всех членов семьи,

плохой интернет,

проблемы с самоорганизацией,

недостаток живого общения.

дети прогуливают занятия,

теряют к ним интерес,

домашние задания списывают из интернета

школьники жалуются, что дистант плохо сказывается на качестве их знаний

Как к дистанту приспособились в других странах?

Школьников в России постарались обеспечить всеми необходимыми ресурсами. Но дети все равно почувствовали, что потеряли в качестве уроков Фото: Анна Майорова © URA.RU

60% британских родителей посетовали, что с трудом помогают своим детям решать школьные задания. В самой Великобритании в то же время вырос разрыв в освоении программы — школьники из бедных семей, которые посещают государственные (public schools) отстали на 7 дней от сверстников из более благополучных семей, которые могут позволить себе обучение в хорошо оснащенных частных школах.

В США ученики учились из дома, имея плохой интернет — более 25% школьников в каждом из штатов испытывали проблемы при загрузке онлайн-занятий. Из-за перегрузки серверов похожие трудности возникали и части французских семей. Американские учителя из округа Лос-Анджелес жаловались, что каждый день на занятиях в старших классах отсутствовали треть учеников, некоторые из них после введения дистанта бесследно исчезли.

Как решались проблемы за рубежом

Так, власти Нью-Йорка бесплатно выдали местным школьникам 500 тысяч гаджетов для онлайн-занятий. В некоторых провинциальных городах США на парковках ставили автобусы, которые раздавали Wi-Fi детям, приехавшим учиться дистанционно.

для онлайн-занятий. В некоторых провинциальных городах США на парковках ставили автобусы, которые раздавали Wi-Fi детям, приехавшим учиться дистанционно. Те, у кого были проблемы с подключением, подъезжали к специальным окнам в школах, где выдавали учебники и рабочие тетради . Похожее происходило и в России — например, в Татарстане из бюджета выделили 30 млн рублей на покупку 2 тысяч планшетов, а все школы к 1 сентября подключили к высокоскоростному интернету на оптоволоконных кабелях.

. Похожее происходило и в России — например, в Татарстане из бюджета выделили 30 млн рублей на покупку 2 тысяч планшетов, а все школы к 1 сентября подключили к высокоскоростному интернету на оптоволоконных кабелях. В Индонезии уроки проводили на специальной телевизионной платформе , а также создали национальный электронный портал с учебными материалами. Российские школьники и учителя могли пользоваться похожими площадками, такими как «Российская электронная школа», «Учи.ру», «Интернет-урок» и другие.

, а также создали национальный электронный портал с учебными материалами. Российские школьники и учителя могли пользоваться похожими площадками, такими как «Российская электронная школа», «Учи.ру», «Интернет-урок» и другие. Чтобы не отбить у детей интерес к учебе, американские учителя отказались от неудовлетворительных оценок, , а также перестали ставить ученикам строгие дедлайны.

, а также перестали ставить ученикам строгие дедлайны. Тем, у кого не получилось освоить программу полностью по уважительным причинам, дали возможность доучиться летом — таких детей было более 100 тысяч, пишет Wall Street Journal.

— таких детей было более 100 тысяч, пишет Wall Street Journal. В некоторых школах в помощь родителям две последние недели учебного года детей обучали практическим мелочам — как поменять колесо на автомобиле или как читать квитанции и счета.

— как поменять колесо на автомобиле или как читать квитанции и счета. Кроме того, педагоги предложили провести «входные экзамены» в сентябре, чтобы проверить, какие знания остались у детей после дистанта.

Почему Россия не смогла воспользоваться мировым опытом?

То, что американские родители, дети и учителя смогли быстро приспособиться к новой системе, объясняется их природным прагматизмом, считает заслуженный учитель Александр Снегуров. Россиянам же необходимо больше времени, чтобы привыкнуть к изменениям. «Это ментальность американского народа — прагматизм. Мы же столкнулись с тем, что противоречило нашим представлениям. Чтобы эти противоречия снять, нужна психологическая адаптация», — рассказал он в беседе с корреспондентом URA.RU

Педагог не считает эксперимент с дистантом полностью провальным, потому что в разных регионах и даже школах ситуация отличается. Но и недовольство людей, по его словам, тоже можно объяснить.

«Существует традиционный разрыв между тем, как отчитываются разные чиновники, и реальной ситуацией. На бумагах у них все здорово, а в реальности все не так», — отметил Снегуров.

Учитель добавил, что отчасти российские школы, как и за рубежом, шли навстречу ученикам. «Не рекомендовалось ставить плохие оценки, экзамены отменили в девятом классе, а ЕГЭ нужно было сдавать только поступающим в вузы. Были платформы вне школы, где родители могли получить навыки», — заключил педагог.

Любые нововведения в образовании россияне зачастую принимают в штыки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В свою очередь, другой заслуженный учитель Лев Соболев видит причину в том, что любые нововведения в российском образовании воспринимаются людьми в штыки. «Рядом с серьезными и объективными проблемами есть обычная боязнь нового, лень и косность. Очень непросто придумывать задания, которые ученики делают дома и самостоятельно, чтобы они не списывали. Надо иначе построить урок, иначе общаться с учеником», — добавил он.

Соболев не стал отрицать, что особенно трудно приходится ученикам младших классов: «Задания выполняют родители, дети в ступоре от их количества. Но дистант мне представляется не только возможной, но и желанной формой», — говорит учитель. По его мнению, людям нужно искать плюсы в переменах, а не тратить силы на то, чтобы их ненавидеть.

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