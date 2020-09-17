В Кремле дали оценку истории с выдачей диспетчеров Польше

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию негативной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль не в курсе, получала ли Генпрокуратура РФ и другие профильные ведомства запрос от Варшавы требование выдать российских диспетчеров, которые работали в день крушения самолета президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее польская прокуратура попросила суд арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения самолета президента страны Леха Качиньского, передает RNS. В ведомстве заявили, что обвинения, предъявленные инспекторам, касаются «преднамеренного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей».

«Не знаю, были ли контакты [России и Польши о выдаче диспетчеров] в соответствии с международной практикой, получала ли Генпрокуратура или другие органы запрос от Варшавы. Относимся в целом к истории негативно», — заявил Песков во время конференц-колла.

В авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году погибли 96 членов польской делегации, в том числе президент Польши Лех Качиньский. Неоднократно Варшава обвиняла в этом Россию. По одной из версий, на борту взорвалась бомба. В разговоре с URA.RU тележурналист Владимир Соловьев предположил, что если бы Россия действительно взорвала самолет Качиньского, это бы привело к войне.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...