В Кремле дали оценку истории с выдачей диспетчеров Польше

Кремль не в курсе, получала ли Генпрокуратура РФ и другие профильные ведомства запрос от Варшавы требование выдать российских диспетчеров, которые работали в день крушения самолета президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее польская прокуратура попросила суд арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения самолета президента страны Леха Качиньского, передает
«Не знаю, были ли контакты [России и Польши о выдаче диспетчеров] в соответствии с международной практикой, получала ли Генпрокуратура или другие органы запрос от Варшавы. Относимся в целом к истории негативно», — заявил Песков во время конференц-колла.
В авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году погибли 96 членов польской делегации, в том числе президент Польши Лех Качиньский. Неоднократно Варшава обвиняла в этом Россию. По одной из версий, на борту взорвалась бомба. В разговоре с URA.RU тележурналист Владимир Соловьев предположил, что если бы Россия действительно взорвала самолет Качиньского, это бы привело к войне.
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