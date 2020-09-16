Женщины не могли сдержать слез в суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

Матери жертв «уктусского стрелка», выступая в суде, потребовали для него смертной казни, передает из зала суда корреспондент URA.RU. Женщины заявили, что готовы сами свершить правосудие.

«Мне сегодня хочется зайти к тебе в клетку, тварь, и выбить из тебя душу, — заявила Татьяна, мать погибшей Натальи Кузнецовой. — Если ты убивал наших девчонок за шесть [минут], то мы, матери, зайдя в клетку, наверное, разорвали тебя за две минуты. Жаль, что у нас закон не дает этого сделать».

Выступая, мать Кузнецовой процитировала стихотворение «уктусского стрелка», в котором он как бы обращался к своим жертвам: «Твою тушку менты на опушке среди леса найдут, И с превеликим прискорбием твои тела родным донесут. А тот, кто это сделал, это сделает еще».

Родители погибших девушек нашли в себе силы выступить в суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Этим стихотворением он говорит, что он бы не остановился в своих преступных умыслах убивать невинных людей, — заявила Кузнецова. — У него была „программа возмездия“, а дальше у него еще была „Программа 200“, по которой он планировал совершать массовые убийства. Я хочу тебе сказать: твоим планам не суждено сбыться».

Выступила в суде и мать погибшей Ксении Солтановой Алина — она потребовала для Александрова смертной казни с заменой на пожизненное лишение свободы. «Гуманизм к подонкам недопустим», — заявила женщина.

Инженер-конструктор оборонного завода им. Калинина Алексей Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на склоне горы Уктус в Екатеринбурге 25 августа 2018 года. Следователи СКР поймали его спустя год — нашли через форум любителей оружия, где он перед убийством консультировался, как усилить мощность пневматической винтовки. В суде выяснилось, что он состоял на учете у психиатра. Гособвинение потребовало для Александрова пожизненного наказания.