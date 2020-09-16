Свердловского депутата подставил двойник

Свердловский парламентарий Сергей Никонов утверждает: речь идет о его полном тезке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов неожиданно для себя стал фигурантом дела о взятке. Публикация об участии депутата в коррупционном скандале в Москве появилась на сайте «РЕН-ТВ».

Портал сообщил, что в столице задержали старшего следователя Перовского межрайонного следственного отдела, его помощника и водителя, которых подозревают в получении взятки от депутата Сергея Никонова. СМИ специально уточнило, что речь идет о свердловском депутате. Кроме того, была обнародована информация о том, что депутат якобы уже проходил по делу о мошенничестве в 2018 году.

«Я в курсе этой ситуации. Как только вышло сообщение, мы задействовали юридическую службу, и сейчас „РЕН-ТВ“ вносит уточнения в публикацию. Как они объяснили, их смутило то, что речь идет о моем полном тезке: совпали фамилия, имя, отчество и депутатский статус», — прокомментировал ситуацию URA.RU невольный герой сенсации.

В интернете можно найти публикации о депутате заксобрания Севастополя Сергее Никонове, который стал фигурантом сразу трех уголовных дел. В частности, об этом писала «Российская газета» в 2014 году. Возможно, источники «РЕН-ТВ» имели ввиду этого человека.