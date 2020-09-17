Кремль уточнил, выдадут ли Польше диспетчеров из России

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Песков рассказал, что передать диспетчеров Польше невозможно по закону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия не будет выдавать Варшаве диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска и Внукове в день крушения самолета с президентом Польши Лехом Качиньским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не выдаст Польше своих диспетчеров, работавших во Внукове в день крушения самолета Леха Качиньского», — передает telegram-канал «Подъем» со ссылкой на Пескова. Представитель Кремля отметил, что закон запрещает подобную выдачу.

Самолет Ту-154, на котором Качиньский летел в Катынь (Смоленская область), упал под Смоленском 10 апреля 2010 года, напоминает телеканал 360. Официальной причиной крушения признано неверное решение экипажа самолета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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