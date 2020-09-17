В России изменились правила приема в вузы

При приеме в вузы для абитуриентов хотят проводить единый конкурс на несколько родственных специальностей. С такой инициативой выступило Министерство образования и науки России.
«Введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Нововведение, по мнению чиновников, позволит отобрать наиболее подготовленных абитуриентов на факультете.
Кроме этого, вузам разрешат предлагать абитуриентам вступительные испытания по выбору. Благодаря этому абитуриент сможет поступить не по результатам ЕГЭ, а по результатам испытаний самого вуза. Такое нововведение востребовано на факультетах информационных технологий, добавили в Минобрнауки РФ. Нововведение будет принято в 2021—2022 годах. Кроме этого, документы во все вузы можно будет подавать в электронном виде. Это упростит процедуру поступления, уверены в ведомстве.
Ранее в Минобрнауки РФ рассказали, что вузы смогут снижать стоимость обучения для студентов-контрактников, передает агентство Nation News. Это поможет увеличить число поступающих. Количество абитуриентов в региональных вузах в 2020 году выросло, передает «Национальная служба новостей». Это связано с пандемией коронавируса. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что эпидемиологическая ситуация в российских вузах контролируется, сообщает RT. По его словам, крупных вспышек инфекции не обнаружено.
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