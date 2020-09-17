Названы депутаты-прогульщики заседаний в Госдуме

Четыре депутата Госдумы пропускают более 80% голосований по принятию законопроектов. Об этом сообщается в исследовании «Центра политической конъюнктуры».
«Если депутат пропускает голосование, то фактически не исполняет свою представительскую функцию в Госдуме, не обозначая позицию своих избирателей», — пишут авторы исследования. На сайте ЦПК создана инфографика: введя в нее название региона, пользователь может увидеть, какой процент голосований пропустил тот или иной депутат, представитель его региона.
Рекордсменами рейтинга, пропустившими более 80% голосований в Госдуме, стали депутаты Виктор Игнатов («Единая Россия», Новосибирская область, пропустил 80,94% голосований), Юрий Мищеряков («Единая Россия», Оренбургская область, пропустил 80,88% голосований), Лариса Шойгу («Единая Россия», Республика Тыва, Красноярский край, Республика Хакасия, пропустила 82,82% голосований). Реже всего в Госдуму, по данным ЦПК, ходит депутат Игорь Лебедев (ЛДПР, все регионы РФ, пропустил 95,35% голосований).
URA.RU попыталось связаться с парламентариями, редко посещающими Госдуму. Имеющиеся у редакции телефоны депутата Мищерюкова были отключены, по номерам депутатов Игнатова и Шойгу никто не взял трубку. Депутат Игорь Лебедев отказался от разговора с агентством.
Скоро депутаты Госдумы будут голосовать о введении в стране повышенного НДФЛ для людей с высоким доходом. Законопроект в нижнюю палату парламента внесло правительство, передает RT. В Минфине заявили, что такое повышение налогов коснется только 1% граждан, передает телеканал 360.
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