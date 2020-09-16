Курганцы больше не смогут отозвать своего депутата

Статью об отзыве депутатов населением исключают из-за новой системы выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана не смогут отозвать депутата городской думы, как это было предусмотрено ранее. Такие изменения предлагается внести в устав Кургана, их уже одобрили на публичных слушаниях. Теперь поправки должны вынести на рассмотрение гордумы.

«Статью 12 исключить», — говорится в тексте поправок, опубликованном на официальном сайте муниципалитета. В этой статье речь идет об отзыве депутата гордумы по инициативе населения. Основаниями для отзыва являются противоправные решения или действия избранника (если это подтверждено судом).

«К сожалению, на общественные слушания пришли в основном депутаты городской думы, представители аппарата думы, администрации города, правительства области. Рядовых жителей не было», — рассказал URA.RU депутат гордумы Максим Пивоваров, который присутствовал на слушаниях. По словам Пивоварова, возмущались предложенными поправками только депутаты от КПРФ.

Председатель Курганской гордумы Игорь Прозоров пояснил URA.RU, что статью пришлось исключать из устава города, так как в Кургане поменялась система выборов. «Раньше дума формировалась только по одномандатным округам. Для этой системы по федеральному закону предусмотрен отзыв. Сейчас у нас смешанная система — и партийные списки, и одномандатные округа. В этом случае отзыв не предусмотрен федеральным законом. Поэтому мы просто приводим документ в соответствие с ним», — заявил Прозоров.

По действующим нормам, инициировать отзыв депутата может инициативная группа, состоящая как минимум из 10 человек. После этого избирком должен организовать голосование. Депутата отзывают, если за это проголосуют 50% избирателей округа.