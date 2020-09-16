Финансисты Екатеринбурга провалили экзамен в минфине

«Столичная небрежность» екатеринбургских чиновников не прошла незамеченной Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга провалила заседание согласительной комиссии по бюджету, вследствие чего городские власти рискуют получить из областной казны меньше средств, чем рассчитывали. Как сообщил URA.RU председатель бюджетного комитета заксобрания Владимир Терешков, по ряду разделов екатеринбургские финансисты не смогли защитить свои потребности перед областными коллегами.

«Эта ситуация возникает уже не первый год. Видимо, полагая, что раз Екатеринбург — столичный город, они просто отсылают в министерства бумаги и считают, что сделали свою работу. А надо же прийти и доказать профильному ГРБСу (министерству, главному распорядителю бюджетных средств — прим.ред.) необходимость заявленных расходов. То есть налицо некое пренебрежение к работе с министерствами», — констатировал Владимир Терешков. По его словам, есть разногласия по доходам, дорожной деятельности и образованию.

Финансовому блоку мэрии Екатеринбурга было дано время до 28 сентября, чтобы согласовать свои желания с министерствами. После этого будут приниматься окончательные решения о параметрах бюджета уральской столицы.

Как писало URA.RU, с 15 по 30 сентября в областном минфине проходят согласительные комиссии с муниципалитетами. В процессе этой работы будет определен размер областного бюджета и объем финансовой помощи свердловским городам.