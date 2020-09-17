Следствие установит все обстоятельства смерти Максима Марцинкевича Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Неонационалист Максим Марцинкевич, более известный по прозвищу Тесак, имел серьезный мотив для самоубийства. С таким заявлением выступила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Мотив был очень серьезный. По его подсчетам, он должен был освободиться условно-досрочно через пару лет. Строил планы. Но обстоятельства изменились», — заявила Петренко «Комсомольской правде». Она напомнила, что Марцинкевич был осужден на 10 лет.

Следователи будут восстанавливать всю картину произошедшего, отметила Петренко. Также СК даст правовую оценку действиям или бездействию работников СИЗО. Сейчас в рамках процессуальной проверки следователи пришли к заключению, что националист оставил предсмертные записки и совершил самоубийство.

Следствию предстоит установить также, как предсмертные записки просочились в интернет, добавила Петренко. Представитель СК подтвердила их подлинность. В диалогах со следователями, по словам Петренко, Марцинкевич раскаивался в убийствах приезжих, которые совершал с 19 лет, и активно сотрудничал со следствием.

Националист Максим Марцинкевич был обнаружен мертвым в камере СИЗО 16 сентября, напоминает RT. Следствие заявило о самоубийстве, однако отец националиста обратился в СК с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве сына, пишет агентство Nation News. Адвокат Тесака Алексей Михальчик позднее заявил, что тело заключенного будет передано судмедэкспертам, которые установят причину смерти, передает телеканал 360.