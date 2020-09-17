В СКР рассказали, о чем Тесак говорил на допросах

Марцинкевич признался в двойном убийстве и описал место, где захоронены жертвы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Максим «Тесак» Марцинкевич перед самоубийством на допросе признался в серии убийств, первое из которых совершил в 19 лет. Об этом рассказал официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Он заявил, что начал убивать приезжих в Москву с 19 лет. Он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен», — цитирует «Комсомольская правда» Петренко. По ее словам, Марцинкевич признался в двойном убийстве и описал место, где захоронены жертвы.

Петренко добавила, что Марцинкевич полностью раскаялся и осудил свои поступки. Кроме этого, он отказался от националистических взглядов. Правоохранители располагают соответствующими записями разговора.

Ранее адвокат отца заключенного Алексей Михальчик сообщил, что тело Марцинкевича передадут судмедэкспертам ля установления причин смерти, передает телеканал 360. Михальчик уверен, что Марцинкевича убили, сообщает «Национальная служба новостей». При этом следственный комитет считает, что смерть националиста не носит криминальный характер, сообщает RT.