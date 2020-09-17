Адвокат Тесака предположил, почему тот признался в убийствах

Максима Марцинкевича могли пытать, считают адвокаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) мог сознаться в убийствах под пытками. Об этом заявил его адвокат Иван Сидоров.

«Признания могли быть им сделаны после трех месяцев в Красноярске, где его, по его собственным словам, пытали, принуждая к признаниям», — цитирует Сидорова ТАСС. Адвокат добавил, что защите неизвестно о признании националиста в убийствах.

Вопросы к следствию также возникли у адвоката родителей Марцинкевича Алексея Михальчика. Он просит следствие ответить, почему на допросах, где Тесак признавался в убийствах, не было адвоката. По мнению Михальчика, причиной смерти Тесака стали пытки на допросах. Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что следствие будет восстанавливать всю картину произошедшего с Тесаком. По ее словам, у него был достаточный мотив для совершения самоубийства.

Максим Марцинкевич был обнаружен мертвым в камере СИЗО 16 сентября, передает телеканал 360. Перед смертью он признался в нескольких убийствах, пишет агентство Nation News.