Адвокат Тесака предположил, почему тот признался в убийствах

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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., наручники, браслеты, дубинка, полиция
Максима Марцинкевича могли пытать, считают адвокаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) мог сознаться в убийствах под пытками. Об этом заявил его адвокат Иван Сидоров.

«Признания могли быть им сделаны после трех месяцев в Красноярске, где его, по его собственным словам, пытали, принуждая к признаниям», — цитирует Сидорова ТАСС. Адвокат добавил, что защите неизвестно о признании националиста в убийствах.

Вопросы к следствию также возникли у адвоката родителей Марцинкевича Алексея Михальчика. Он просит следствие ответить, почему на допросах, где Тесак признавался в убийствах, не было адвоката. По мнению Михальчика, причиной смерти Тесака стали пытки на допросах. Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что следствие будет восстанавливать всю картину произошедшего с Тесаком. По ее словам, у него был достаточный мотив для совершения самоубийства.

Максим Марцинкевич был обнаружен мертвым в камере СИЗО 16 сентября, передает телеканал 360. Перед смертью он признался в нескольких убийствах, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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