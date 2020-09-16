У пермского губернатора Махонина подтвержден коронавирус

Сегодня стало известно, что Дмитрий Махонин ушел на больничный Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

У губернатора Пермского края Дмитрия Махонина подтвержден коронавирус. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин.

«При появлении легких симптомов недомогания у Дмитрия Махонина был взят мазок, определили иммуноглобулин. Сделали КТ. Через 24 часа получили ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции», — сообщил Шубин URA.RU.

Губернатор Пермского края был госпитализирован сразу после первого теста «с целью обеспечения изоляции и безопасности окружающих». Известно, что болезнь проходит в легкой форме. Проводится стандартное лечение. «Надеемся, уже в скором времени Дмитрий Николаевич вернется к работе и обычной жизни», — отметил Шубин.

Сегодня стало известно о том, что Дмитрий Махонин ушел на больничный. У губернатора были признаки ОРВИ. Исполнять обязанности главы региона на время его отсутствия будет руководитель администрации губернатора края Леонид Политов.