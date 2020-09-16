Пермский губернатор ушел на больничный

Махонин взял больничный Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ушел на больничный. Об этом РБК-Пермь сообщил пресс-секретарь губернатора Станислав Шубин.

«Дмитрий Николаевич находится на больничном с признаками ОРВИ. Коронавирус не подтвержден, проводятся дополнительные обследования», — цитирует агентство Шубина. В пресс-службе главы региона URA.RU подтвердили информацию о том, что Махонин заболел. Там добавили также, что исполнять обязанности губернатора будет руководитель администрации губернатора края Леонид Политов.

С признаками ОРВИ был госпитализирован замглавы администрации губернатора Александр Смертин, сообщает «Коммерсант-Прикамье», его тест на коронавирус оказался отрицательным.

Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края, набрав 75,69% голосов избирателей. Инаугурация губернатора назначена на 21 сентября.