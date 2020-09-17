Бутылку, из которой пил Навальный, привезли в Германию спецрейсом

Алексей Навальный находился в коме около двух недель Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Бутылки с водой из отеля в Томске, где жил Алексей Навальный, были доставлены в Берлин немецким спасательным бортом по просьбе главы его штаба. С таким заявлением выступил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавший перевозку Навального в Берлин.

«Бутылки были перевезены спасательным бортом. Шеф штаба Навального попросил меня убедиться, что бутылки будут перевезены», — заявил он Bild. Бутылки, на одной из которых впоследствии якобы обнаружили следы «Новичка», привезли в Германию члены семьи Навального, заявил «Дождю» сотрудник ФБК Георгий Албуров. По его словам, бутылки из Томска сначала доставили в Омск, а затем в Германию. Албуров отметил, что груз везли не напрямую, так как боялись, что его попытаются отнять.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, борт посадили в Омске, напоминает RT. Навальный впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ в БСМП №1. Его перевезли в немецкую клинику Charite, позже в правительстве Германии заявили, что в организме Навального были обнаружены следы яда из группы «Новичок». Москва просила у Берлина поделиться информацией немецких специалистов, однако они отказались сотрудничать. Позднее посольство РФ в Берлине запросило консульский доступ к Навальному, передает «Национальная служба новостей».